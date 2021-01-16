Лашет стал новым лидером ХДС Германии

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн– Вестфалия Армин Лашет возглавил Христианско-демократический союз (ХДС) Германии, сообщает РИА Новости.

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Лашет, близкий соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель, имеет все шансы возглавить партийную борьбу на парламентских выборах страны и стать новым канцлером Германии в случае победы.

Лашета считают центристом, готовым к взаимодействию с более левыми силами, в том числе входящими в нынешнее коалиционное правительство социал-демократами. По мнению международных экспертов, новый лидер ХДС продолжит политическую линию Меркель.

Для России важна также позиция Лашета по поводу газопровода «Северный поток-2». Он придерживается официальной точки зрения правительства, согласно которой строительство трубопровода является экономическим проектом и при реализации следует учитывать интересы Украины и не допускать ухудшения ее энергоснабжения.

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ФОТО: pixabay.com
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