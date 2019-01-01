Лагард обсудила с Зеленским поддержку Украины

Он сообщил, что Лагард подчеркнула готовность МВФ продолжать помогать Украине, а также противостоять трудностям, которые она встречает на своем пути.

Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью НСН назвал курс Зеленского на евроинтеграцию словоблудием и утопией. Он напомнил, что о вступлении Украины в НАТО говорили и предыдущие руководители страны, в том числе экс-президент Виктор Ющенко и действующий глава государства Петр Порошенко, а также бывшие премьер-министры Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и Николай Азаровю Однако, реализуемость этого курса до сих пор вызывает сомнения, отметил политолог.



