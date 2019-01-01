Политика

Лагард обсудила с Зеленским поддержку Украины

9 мая18:45

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудила с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о продолжении поддержки со стороны фонда украинской экономики. Однако в это же время она находится в постоянном контакте с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом рассказал представитель МВФ Джерри Райс.

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Он сообщил, что Лагард подчеркнула готовность МВФ продолжать помогать Украине, а также  противостоять трудностям, которые она встречает на своем пути. 

Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью НСН назвал курс Зеленского на евроинтеграцию словоблудием и утопией. Он напомнил, что о вступлении Украины в НАТО говорили и предыдущие руководители страны, в том числе экс-президент Виктор Ющенко и действующий глава государства Петр Порошенко, а также бывшие премьер-министры Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и Николай Азаровю Однако, реализуемость этого курса до сих пор вызывает сомнения, отметил политолог.


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ФОТО: РИА Новости
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