На часах Путина заметили надпись «Сделано в России»

Российский президент Владимир Путин носит наручные часы отечественного производства, заявил журналист Павел Зарубин.

Он опубликовал фрагмент записи с заседания Совета по культуре, которое глава государства провел 25 марта по видеосвязи из Кремля. На кадрах видно, как перед началом встречи лидер России снимает аксессуар и кладет его на стол.

Зарубин показал часы крупным планом, отметив, что они сделаны в России. Бренд изделия при этом не называется.

Ранее пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что Путин не замечает времени, когда работает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

