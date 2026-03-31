На часах Путина заметили надпись «Сделано в России»
Российский президент Владимир Путин носит наручные часы отечественного производства, заявил журналист Павел Зарубин.
Он опубликовал фрагмент записи с заседания Совета по культуре, которое глава государства провел 25 марта по видеосвязи из Кремля. На кадрах видно, как перед началом встречи лидер России снимает аксессуар и кладет его на стол.
Зарубин показал часы крупным планом, отметив, что они сделаны в России. Бренд изделия при этом не называется.
Ранее пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что Путин не замечает времени, когда работает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Санкт-Петербург оказался самым депрессивным городом России
- СМИ: Строительство курорта «Архыз» подорожало вдвое
- МИД РФ: Нефть не будет поставляться в страны, поддерживающие «потолок» цен
- На часах Путина заметили надпись «Сделано в России»
- Экс-замглаву Курской области предложили оштрафовать за хищения при возведении фортификаций
- СМИ: Доля использующих VPN россиян выросла до 39%
- СМИ: Иран наживается на нападении США и Израиля
- Минцифры предложило скидки при оплате картами «Мир»
- Шадаев подтвердил курс на снижение использования VPN в России
- Трамп пригрозил Ирану уничтожением острова Харк, электростанций и нефтяных скважин