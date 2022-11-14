Kyodo: общую фотосессию на G20 отменили из-за присутствия России
Традиционное совместное фотографирование на саммите G20 решили отменить, сообщает японское агентство Kyodo. По его данным, фотосессия отменена из-за России.
Совместное фотографирование на саммитах G20 отменяется впервые, передает ТАСС. Ранее организаторы саммита, который проходит на индонезийском острове Бали, отказались от фотосессии перед началом саммита, сообщала британская Daily Mail.
Как отмечает издание, позиция по этому вопросу не изменилась даже после появившейся информации о том, что в мероприятии будет принимать участие не президент РФ Владимир Путин, а глава МИД РФ Сергей Лавров.
Саммит G20 пройдет 15–16 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- Психолог: о причинах и способах борьбы с осенней депрессией
- Путин разрешил иностранцам служить в российской армии
- Kyodo: общую фотосессию на G20 отменили из-за присутствия России
- На Украине заявили, что формула мирных переговоров с Россией остается прежней
- Исследование: Ученые изучили влияние курящих родителей на развитие зависимости у детей
- Оппозиция в Австрии призвала отменить санкции против России
- Канада заявила о намерении ввести новые антироссийские санкции
- Очевидец рассказал о том, что происходило в Стамбуле после теракта
- Евгений Плющенко установил новый мировой рекорд
- Депутат Госдумы ответил на желание главы Еврокомиссии встретиться с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru