Kyodo: общую фотосессию на G20 отменили из-за присутствия России

Традиционное совместное фотографирование на саммите G20 решили отменить, сообщает японское агентство Kyodo. По его данным, фотосессия отменена из-за России.

Совместное фотографирование на саммитах G20 отменяется впервые, передает ТАСС. Ранее организаторы саммита, который проходит на индонезийском острове Бали, отказались от фотосессии перед началом саммита, сообщала британская Daily Mail.

Есть, с кем говорить: В Совфеде уверены в серьезных диалогах на G20

Как отмечает издание, позиция по этому вопросу не изменилась даже после появившейся информации о том, что в мероприятии будет принимать участие не президент РФ Владимир Путин, а глава МИД РФ Сергей Лавров.

Саммит G20 пройдет 15–16 ноября.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети Марии Захаровой
ТЕГИ:ФотографииСаммит G20
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры