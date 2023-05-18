Кылычдароглу заявил о намерении выслать из Турции всех беженцев

Единый кандидат в президенты Турции, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что вышлет из страны всех беженцев, если придет к власти.

Эрдоган выразил уверенность в победе во втором туре выборов

Так, на пресс-конференции в Анкаре Кылычдароглу отметил, что в Турции насчитывается около 10 миллионов беженцев.

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в интервью НСН заявил, что действующий президент Турции Реджеп Эрдоган и его главный соперник на выборах на сегодняшний день имеют равные шансы на победу, однако все может измениться, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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