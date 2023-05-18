Кылычдароглу заявил о намерении выслать из Турции всех беженцев
18 мая 202312:34
Единый кандидат в президенты Турции, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что вышлет из страны всех беженцев, если придет к власти.
Так, на пресс-конференции в Анкаре Кылычдароглу отметил, что в Турции насчитывается около 10 миллионов беженцев.
Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в интервью НСН заявил, что действующий президент Турции Реджеп Эрдоган и его главный соперник на выборах на сегодняшний день имеют равные шансы на победу, однако все может измениться, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru