Эрдоган выразил уверенность в победе во втором туре выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов главы государства. Об этом политик написал на своей странице в Twitter (заблокирован в России).

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Эрдоган считает, что получит больше голосов, чем в ходе первого тура.

«Даст Бог, мы одержим историческую победу», - написал президент.

Высшая избирательная комиссия Турции 15 мая официально объявила второй тур выборов. Голосование пройдет 28 мая.

В ходе первого тура действующий президент получил 49,51% голосов. Его главный соперник Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 44.88% избирателей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыРеджеп Тайип ЭрдоганТурция

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