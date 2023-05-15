Эрдоган выразил уверенность в победе во втором туре выборов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов главы государства. Об этом политик написал на своей странице в Twitter (заблокирован в России).
Эрдоган считает, что получит больше голосов, чем в ходе первого тура.
«Даст Бог, мы одержим историческую победу», - написал президент.
Высшая избирательная комиссия Турции 15 мая официально объявила второй тур выборов. Голосование пройдет 28 мая.
В ходе первого тура действующий президент получил 49,51% голосов. Его главный соперник Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 44.88% избирателей, передает «Радиоточка НСН».
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