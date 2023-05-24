Кылычдароглу подал на Эрдогана в суд из-за фальшивого видео

Единый кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу подал в суд на действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Причиной стал фейковый предвыборный ролик, в котором Кылычдароглу обвиняется в связях с признанной террористической в стране Рабочей партией Курдистана. Соперник Эрдогана на президентских выборах требует компенсации морального вреда в размере 1 млн турецких лир ($50,2 тыс.), сообщил его адвокат Джеляль Кылыч.

Лидер Партии победы поддержит Кылычдароглу во втором туре выборов президента Турции

Деньги, по словам защитника, направят на обучение детей граждан, погибших в борьбе с терроризмом.

Второй тур президентских выборов пройдет в Турции 28 мая. В нем соперником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана станет Кемаль Кылычдароглу. В первом туре ни один из кандидатов не смог преодолеть порог в 50%.

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ФОТО: РИА Новости
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