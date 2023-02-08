Курский губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли электроподстанцию в Теткино
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли район электроподстанции в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщил в глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, было зафиксировано восемь прилетов, в результате которых без электроснабжения остались жители сел Теткино и Попово-Лежачи.
Ранее Владимир Путин назвал приоритетной задачей не допускать обстрелы российских приграничных регионов Вооруженными силами Украины. Также глава государства заявил о необходимости отремонтировать дома или возместить потерю жилья и другого имущества в приграничных регионах РФ из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщает НСН.
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