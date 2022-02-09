Кулеба заявил об улучшении ситуации на Донбассе

Ситуация на Донбассе лучше, чем была месяц назад: режим тишины практически не нарушается. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также глава украинского МИД подчеркнул, что поставки оружия на Украину из-за границы производятся только для сдерживания России и в оборонительных целях.

Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что власти Украины не пойдут на добровольное выполнение Минских соглашений, так как это разрушит политическую систему, созданную после переворота в 2014 году.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:ДонбассМИД Украины
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