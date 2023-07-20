Кулеба заявил, что Украина готова рисковать ради вывоза зерна по морю
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Time заявил, что Киев готов пойти на любой риск ради вывоза украинского зерна по Черному морю.
По его мнению, Россия, объявившая о прекращении зерновой инициативы, свою позицию не изменит, поэтому Украине следует взаимодействовать с заинтересованными сторонами, в том числе с целью минимизировать риски.
«Мы готовы пойти на любые риски. Я думаю, наш посыл миру: нам не нужна Россия», - заключил он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в связи с прекращением зерновой сделки с 20 июля корабли, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru