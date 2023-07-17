МИД РФ объявил о прекращении зерновой сделки
Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля 2023 года. Об этом говорится в заявлении МИД России.
В ведомстве отметили, что вывоз украинского продовольствия практически сразу после запуска сделки перестал быть гуманитарным, став коммерческим проектом, направленным на обслуживание «узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов».
При этом Меморандум Россия-ООН, в который вошли российские банковские платежи, страхование и транспортная логистика, поставки запчастей и зарубежные активы, так и не заработал. Вместо этого, США, Великобритания и Евросоюз продолжили вводить новые санкции.
«В условиях откровенного саботажа... продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения «черноморской инициативы» теряет смысл... Без участия России она прекращает своё функционирование с 18 июля», - подчеркнули в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что возражения Москвы против продления означают «отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Чёрного моря, расформирование СКЦ в Стамбуле».
В МИД РФ добавили, что Россия будет готова рассмотреть восстановление зерновой сделки «только при получении конкретных результатов».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru