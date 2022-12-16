Власти Венгрии выступили за скорейшее вступление Украины в ЕС

По его словам, правительство Венгрии поддерживает усилия Украины по вступлению в Евросоюз и хочет, чтобы Еврокомиссия приняла все необходимые меры. При этом Орбан подчеркнул, что венгерская позиция в отношении России основывается на идее связанности, поэтому «нам не следует отделяться друг от друга».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз и «либеральная машина пропаганды» не избирательны в средствах и используют против Венгрии все виды шантажа, Будапешту следует быть готовым к серьезным нападениям со стороны Брюсселя, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

