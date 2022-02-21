Кулеба заявил, что Киев не отправлял диверсантов на границу с Россией

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:Граница Между Россией И УкраинойМИД Украины
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