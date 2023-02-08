Шольц: будущее Украины связано с Евросоюзом

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на предстоящем совете Евросоюза (ЕС) Берлин напомнит о том, что Украина является Европой, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Германия также подтвердит, что будущее Украины связано с ЕС.

«На предстоящем Совете ЕС мы подтвердим обещание, которое Совет дал украинцам и украинкам в июне прошлого года - что Украина принадлежит к Европе и её будущее – в Европейском Союзе», - заключил Шольц, выступая в бундестаге.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что никаких жёстких сроков для вступления Украины в ЕС и даже для начала переговоров не существует, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаГерманияШольц
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