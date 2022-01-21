Германия не разрешила Эстонии поставку немецких вооружений Украине
Власти Германии не разрешили поставку вооружений немецкого производства на Украину. Об этом написал газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей властей обеих стран, передает «Интерфакс».
Отмечается, что речь идет о 122-мм гаубицах Д-30.
По данным издания, Эстония запрашивала у Германии разрешение на отправку артиллерии согласно немецкому законодательству. В Германии отметили, что не поддерживают экспорт летального оружия в последние годы.
Как пишет издание, такое положение дел осложняет выработку единой позиции стран НАТО по ситуации вокруг Украины.
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