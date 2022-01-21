Германия не разрешила Эстонии поставку немецких вооружений Украине

Отмечается, что речь идет о 122-мм гаубицах Д-30.

По данным издания, Эстония запрашивала у Германии разрешение на отправку артиллерии согласно немецкому законодательству. В Германии отметили, что не поддерживают экспорт летального оружия в последние годы.

Как пишет издание, такое положение дел осложняет выработку единой позиции стран НАТО по ситуации вокруг Украины.

