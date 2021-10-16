Кулеба пообещал «красиво» задавить Россию в Гааге «логикой юридических аргументов»

«Мы давим железной логикой юридических аргументов... Красиво и согласно международному праву. Пусть это займет немного больше времени... Но последствия для нарушителей будут более чем серьезными и продолжительными», - об этом Кулеба заявил в публикации в издании «Украинская правда».

Кулеба убежден, что победа Украины в суде важна не только для Киева, но и для мирового сообщества.

«Она будет сигналом для международного сообщества и отдельных государств - нельзя нарушать правила», - заявил глава МИД Украины.

Ранее в российском МИДе заявили, что Международный арбитражный трибунал в Гааге учел аргумент российской стороны по иску Украины 2016 года о защите своих прав в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Гаагский суд принял позицию РФ, которая считает, что Украина, начавшая судебное разбирательство, пытается таким образом доказать суверенитет Киева над Крымом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

