Кулеба: Принятие российских требований безопасности унизит США
Если США примут требования России по гарантии безопасности, в том числе об остановке расширения НАТО на восток, то это будет самым большим унижением для них. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.
Он отметил, что Россия также требует прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах альянса. Кулеба подчеркнул, что не верит в принятие США и НАТО российских требований при любых обстоятельствах.
Он считает, что украинский вопрос является главной причиной возникновения соглашений. Кулеба отметил, что страны-партнеры делятся с Киевом информацией о переговорах с Кремлем.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашения с НАТО и договора с США о гарантиях безопасности. Документы уже направлены в Вашингтон и его союзникам. По словам замглавы министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова, если США и НАТО не отреагируют на требование России, это может привести к новому витку конфронтации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru