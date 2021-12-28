Кулеба: Принятие российских требований безопасности унизит США

Если США примут требования России по гарантии безопасности, в том числе об остановке расширения НАТО на восток, то это будет самым большим унижением для них. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

Он отметил, что Россия также требует прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах альянса. Кулеба подчеркнул, что не верит в принятие США и НАТО российских требований при любых обстоятельствах.