Кулеба: Принятие российских требований безопасности унизит США

Если США примут требования России по гарантии безопасности, в том числе об остановке расширения НАТО на восток, то это будет самым большим унижением для них. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

Он отметил, что Россия также требует прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах альянса. Кулеба подчеркнул, что не верит в принятие США и НАТО российских требований при любых обстоятельствах.

Кулеба: Отключение России от SWIFT было бы «грандиозным»

Он считает, что украинский вопрос является главной причиной возникновения соглашений. Кулеба отметил, что страны-партнеры делятся с Киевом информацией о переговорах с Кремлем.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашения с НАТО и договора с США о гарантиях безопасности. Документы уже направлены в Вашингтон и его союзникам. По словам замглавы министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова, если США и НАТО не отреагируют на требование России, это может привести к новому витку конфронтации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:МИДНАТОСШАРоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры