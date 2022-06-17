Кудрин надеется, что уровень бедности в РФ в 2022 году сократится
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин надеется, что уровень бедности в РФ в 2022 году сократится. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что рассчитывает на это, «несмотря на негативные процессы».
ПМЭФ проходит с 15 по 18 июня.
В январе текущего года зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что бедность является ключевой проблемой страны, которая порождает ряд других проблем – например, рост преступности и проблемы со здоровьем.
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