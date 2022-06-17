Глава Счётной палаты Алексей Кудрин надеется, что уровень бедности в РФ в 2022 году сократится. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что рассчитывает на это, «несмотря на негативные процессы».

ПМЭФ проходит с 15 по 18 июня.

В январе текущего года зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что бедность является ключевой проблемой страны, которая порождает ряд других проблем – например, рост преступности и проблемы со здоровьем.





