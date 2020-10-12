Кудрин рассказал, когда может общаться с Путиным на «ты»
Руководитель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин рассказал ТАСС, в каких случаях он общается с президентов РФ Владимиром Путиным на «ты». Это ситуации, когда беседа не касается работы, отметил он.
Шлава Счетной палаты также назвал легендой слухи о том, что после переезда в Москву Путин первое время жил у Кудрина на даче. Он подтвердил, что президент жил неподалеку и приходил вместе с дочками в гости к Кудрину.
Руководитель Счетной палаты рассказал, что проработал с Путиным много лет, в том числе в правительстве Санкт-Петербурга, где они оба были первыми заместителями мэра Анатолия Собчака. В интервью Кудрин признается, что хотел, чтобы Путин нашел работу в администрации Кремля, но отмечает, что должность заместителя управделами президента предложил не он, а общие друзья.
Ранее президент РФ рассказал, что государственные дела влияют на его общение с близкими людьми.
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