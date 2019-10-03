Президент Казахстана заявил о значимой роли РФ в решении глобальных проблем
3 октября 201920:35
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил существенную роль России в решении глобальных проблем. Об этом он заявил во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи.
«Ни одна глобальная или региональная проблема не может быть решена без участия России», - приводит слова Токаева РИА Новости.
Напомним, Путин 3 октября принимает участие в международном дискуссионном клубе "Валдай", который проходит в Сочи.
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ФОТО: РИА Новости
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