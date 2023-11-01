«Куча вызовов»: Отставку главы Вологодчины связали с профессиональным выгоранием

«В последние годы происходят подобные достаточно быстрые смены руководства в отдельных регионах. Они могут быть вызваны самыми разными факторами: и личными, и верхнеуровневыми. Человек может устать выполнять эти обязанности, появились какие-то альтернативы... Профессиональное выгорание может иметь место. Для тех же губернаторов в 2023 году вступил в силу федеральный закон 414-ФЗ 2021 года об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ. В соответствие с ним круг полномочий только расширился. Помимо этого еще есть куча вызовов новой реальности, на которые нужно реагировать», - сказал Климанов.

Он также не исключил, что отставка Кувшинникова может быть связана с коррупционной составляющей. Кроме того, указал Климанов, есть прогнозы о том, что скоро может быть заменен целый ряд губернаторов.

«Также могут быть значимые причины: за последние годы мы видели, что коррупционные вещи были основой для снятия с поста. В СМИ и Telegram-каналах дается гипотеза о том, что целый ряд губернаторов может быть заменен в течение годового цикла в ожидании единого дня голосования в сентябре», - резюмировал собеседник НСН.

Кувшинникову 58 лет, он занимал пост главы Вологодской области с 2011 года. В 2014 и 2019 годах дважды переизбирался на новый срок на прямых выборах. Филимонов до нынешнего назначения исполнял обязанности зампреда правительства Московской области, передает «Радиоточка НСН».

