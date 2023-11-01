«Куча вызовов»: Отставку главы Вологодчины связали с профессиональным выгоранием

Есть прогнозы о том, что целый ряд губернаторов скоро может быть заменен, отметил в эфире НСН политолог Владимир Климанов. 

Глава Вологодской области Олег Кувшинников мог уйти в отставку по собственному желанию из-за профессионального выгорания в связи с расширением круга полномочий, предположил директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов в интервью НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы о добровольной отставке главы Вологодской области Олега Кувшинникова и о назначении врио губернатора зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова. Глава государства также сообщил, что знает о желании Кувшинникова «остаться в сфере интересов» Вологодской области. Путин подчеркнул, что «так и постараемся сделать». Климанов отметил, что причины отставки Кувшинникова могут быть самые разные.

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«В последние годы происходят подобные достаточно быстрые смены руководства в отдельных регионах. Они могут быть вызваны самыми разными факторами: и личными, и верхнеуровневыми. Человек может устать выполнять эти обязанности, появились какие-то альтернативы... Профессиональное выгорание может иметь место. Для тех же губернаторов в 2023 году вступил в силу федеральный закон 414-ФЗ 2021 года об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ. В соответствие с ним круг полномочий только расширился. Помимо этого еще есть куча вызовов новой реальности, на которые нужно реагировать», - сказал Климанов.

Он также не исключил, что отставка Кувшинникова может быть связана с коррупционной составляющей. Кроме того, указал Климанов, есть прогнозы о том, что скоро может быть заменен целый ряд губернаторов.

«Также могут быть значимые причины: за последние годы мы видели, что коррупционные вещи были основой для снятия с поста. В СМИ и Telegram-каналах дается гипотеза о том, что целый ряд губернаторов может быть заменен в течение годового цикла в ожидании единого дня голосования в сентябре», - резюмировал собеседник НСН.

Кувшинникову 58 лет, он занимал пост главы Вологодской области с 2011 года. В 2014 и 2019 годах дважды переизбирался на новый срок на прямых выборах. Филимонов до нынешнего назначения исполнял обязанности зампреда правительства Московской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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