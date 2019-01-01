Кто первый к гильотине? Регуляторной
Перечень органов власти для реализации механизма «регуляторной гильотины» утвердил премьер Дмитрий Медведев.
В список, опубликованный на сайте правительства, вошло 21 ведомство, на которые возложены функции государственного контроля и надзора, а также 33 органа исполнительной власти. В частности, МВД России поручено в первоочередном порядке применить «гильотину» в сферах безопасности дорожного движения, миграции и антитеррористической защищенности. Тем не менее, в отношении некоторых видов контроля пяти структур, преимущественно силовых, таких как ФСБ, Минюст, Росгвардия, ведется дополнительная проработка порядка применения этого механизма.
Впервые термин «регуляторная гильотина» прозвучал из уст премьера в январе этого года. Выступая на Гайдаровском форуме, Дмитрий Медведев заявил, что если Россия хочет совершить экономический рывок, необходимо пересмотреть систему требований для предпринимателей, особенно в сферах транспорта, экологии и промышленной безопасности.
«Если мы хотим решить задачу экономического рывка, мы должны снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть систему требований. Это задача может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины. В чем она заключается? Все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования, которые не будут специальным образом одобрены или изменены, они автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований»
В свою очередь, президент Владимир Путин предупредил, что регуляторная гильотина не должна привести к образованию правового вакуума. Не следует впадать в крайности – ни слишком жестко контролировать бизнес, ни чрезмерно ослаблять контроль, – сказал Путин на Совете законодателей в апреле.
В результате родилось такое решение: существующая нормативно-правовая база утратит силу с 1 января 2020 года. Вместо нее должна быть сформирована четкая система требований, исключено любое дублирование полномочий госорганов, ограничены основания для внеплановых проверок. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что после применения «гильотины» отношения государства и бизнеса выстроятся по новому принципу: не по контролирующим ведомствам, а по видам деятельности. По словам руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко, которые напоминает РИА «Новости», смысл реформы – перейти от «карательной» сущности проверок к сотрудничеству бизнеса и органов контроля. Эффективность надзора должна будет оцениваться по таким параметрам, как падение показателей травматизма, смертность и по другим факторам, влияющим на безопасность и качество жизни людей.
Практика административных реформ в России показывает, что планы сократить, допустим, чиновничий аппарат в стране приводит к диаметрально противоположному – его еще большему разрастанию. В результате, по оценкам, которые в свое время приводил РБК, в России приходится 102 чиновника на 10 тысяч человек. Тогда как в СССР на пике расцвета бюрократии было всего 73 госслужащих на 10 тысяч населения. Не повторилось бы подобное после применения гильотины, и взамен одного старого требования не возникли бы два-три новых.
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