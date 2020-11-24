Кто оштрафует Кремль за нарушение масочного режима?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин до сих пор не получил вакцину от коронавируса, несмотря на существенный всплеск заболеваемости.

Путин, являясь главой государства, не может быть в числе добровольцев, которые сделали себе прививку от коронавируса, не дожидаясь окончания ее испытаний, заявил Песков. По его словам, массовая вакцинация в стране еще не началась, а глава государства не может принимать участия в вакцинировании в качестве добровольца. Не может же президент несертифицированную вакцину использовать, заметил Песков. Как следует из его слов, президент примет решение о необходимости вакцинации после окончания всех мероприятий, необходимых для запуска вакцины в массовый оборот, и сам сообщит об этом.

Тем удивительнее, что президент принял участие в мероприятии в Кремле, которое прошло с видимыми нарушениями антикоронавирусных ограничений. Впервые с начала пандемии новой коронавирусной инфекции там состоялась церемония вручения верительных грамот президенту России зарубежными послами.

Церемония по традиции прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, однако была значительно короче обычного, хотя из-за коронавируса протокол претерпел еще ряд изменений. Так, Путин просто обратился к прибывшим дипломатам с приветственной речью, но находился он в это время в другом конце Александровского зала. Сами зарубежные гости, вопреки обыкновению, не подходили к президенту для того, чтобы лично вручить верительные грамоты. Тем не менее, 20 послов иностранных государств, приглашенные на церемонию в Кремль, были без масок и перчаток и стояли значительно ближе друг к другу, чем предполагает социальная дистанция (от полутора метров). Как следует из фотоотчета на сайте Кремля, в масках на церемонии были только видеооператоры и пара сотрудников в штатском.

Введенные весной этого года изменения в административное законодательство предусматривают ответственность за нарушение введенного из-за пандемии коронавируса масочно-перчаточного режима, а также несоблюдение социальной дистанции в общественном месте. Так, в Москве минимальная сумма штрафа по соответствующей статье КоАП составляет 4 тысячи рублей. При этом юридическому лицу за несоблюдение санитарно-эпидемических требований может грозить штраф до полутора миллионов, как это было при массовых проверках столичных торговых центров этой осенью.

С другой стороны, можно возразить, что Кремль – не ТРЦ, и Александровский зал – не гипермаркет, и местом массового пребывания людей считаться не может.

А, с третьей, кто рискнет оштрафовать Кремль? Как говорилось в известном фильме, «он же памятник, кто ж его посадит?»

