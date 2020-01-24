Кто не скачет, тот…

Новый скандал с губернатором Чувашии разгорелся вокруг попавшей в интернет видеозаписи церемонии вручения ключей от пожарных машин, на которой Михаил Игнатьев вынуждает сотрудника МЧС подпрыгивать, чтобы получить положенное. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, Евгений Зиничев расценил поведение губернатора как неэтичное, отметив, что политику такого ранга вести себя подобным образом недопустимо. Впрочем, и сами сотрудники МЧС должны помнить, что представляют ведомство, которое уважают не только в России, но и во всем мире, «и вести себя надо соответствующе», - добавил Зиничев.

Свое объяснение скандалу нашлось у губернаторской пресс-службы. Там назвали скандальный инцидент «доброй шуткой» и сообщили, что Михаил Игнатьев знаком с этим офицером. «Все это было на дружеской, оптимистической ноте, и все присутствовавшие на этом мероприятии – офицеры, журналисты, зрители – восприняли это как добрую шутку», - заявили «РИА Новости» в пресс-службе главы Чувашии. Ее сотрудникам, кстати, не впервой разъяснять поступки и слова начальника. Буквально несколько дней назад им пришлось растолковывать, что же имел в виду Михаил Игнатьев под призывом «мочить» журналистов и блогеров. Пресс-служба тогда поясняла, что глава Чувашии использовал слово «мочить» в значении «раскрыть подноготную» тех, кто пишет заказные материалы негативного свойства. Сам Игнатьев утверждал, что его слова «передернули и переиначили».

Чем быстрее в Чувашии сменится руководитель, тем лучше, - заявил в эфире НСН, комментируя эти события, депутат Госдумы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который с 1997 по 2000 годы работал в правительстве республики.

«За период его нахождения в качестве главы республики инвестиции в нее сократились более чем в два раза. Республика входит в десятку беднейших регионов России, здесь самые низкие доходы на душу населения в Приволжском федеральном округе. И такая беспросветность все больше одолевает над людьми, которые проживают в этом регионе. Конечно, чем быстрее произойдет смена руководства республики – тем лучше для нее. К сожалению, он оказался неудачным руководителем во главе республики. Естественно, эти выходки периодические, выходящие на первые страницы – они еще и образ создают негативный. Это не работает на повышение авторитета власти».

Глава Чувашии назывался в числе тех, кого коснется новый раунд обновления губернаторского корпуса. По прогнозу фонда «Петербургская политика», в ближайшее время замена ждет руководителей по меньшей мере четырех российских регионов. В качестве таковых называются губернаторы Архангельской области Игорь Орлов, Калужской области Анатолий Артамонов, Камчатского края Владимир Илюхин, Чувашии Михаил Игнатьев.

«Единая Россия» рассмотрит вопрос исключения главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии, а также о его соответствии своей должности. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, говорится в сообщении «Единой России», поступившем в РБК.



По его словам, поведение Игнатьева во время вручения ключей от новых пожарных машин «находится за гранью понимания». «Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям», — сказал он.





