«Очень плохие». Песков оценил слова Байдена о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина говорят о его нежелании налаживать отношения с РФ, сообщает ТАСС.

Общаясь с журналистами представитель Кремля назвал слова американского лидера «очень плохими».

«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США», - резюмировал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в дальнейшем при взаимодействии с Вашингтоном в Москве будут исходить из того, что Байден не хочет исправить отношения с Россией.



Ранее Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за приписываемое России «вмешательство» в президентские выборы в США, сообщает «Свободная пресса». Кроме того, американский лидер утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли он президента РФ убийцей

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале назвал высказывания Байдена о президенте РФ «истерикой от бессилия» и заявил, что американский лидер «оскорбил граждан РФ», добавляет RT.

