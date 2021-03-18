«Очень плохие». Песков оценил слова Байдена о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина говорят о его нежелании налаживать отношения с РФ, сообщает ТАСС.
Общаясь с журналистами представитель Кремля назвал слова американского лидера «очень плохими».
«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США», - резюмировал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в дальнейшем при взаимодействии с Вашингтоном в Москве будут исходить из того, что Байден не хочет исправить отношения с Россией.
Ранее Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за приписываемое России «вмешательство» в президентские выборы в США, сообщает «Свободная пресса». Кроме того, американский лидер утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли он президента РФ убийцей
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале назвал высказывания Байдена о президенте РФ «истерикой от бессилия» и заявил, что американский лидер «оскорбил граждан РФ», добавляет RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 803 / сут.
Умерли
93 824+460 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 061 / сут.
- Пашинян назвал дату внеочередных парламентских выборов в Армении
- Путин поздравил жителей Крыма с седьмой годовщиной воссоединения с Россией
- В России снизилось число безработных
- Климатолог рассказал, каким регионам России грозит затопление
- Песков прокомментировал обращение полка имени Кадырова к Путину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru