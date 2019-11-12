В России начнут конфисковать имущество у родных и друзей коррупционеров

Конституционный суд России признал, что практика по конфискации имущества у лиц, которые формально не состоят в близких родственных связях с коррупционерами, соответствует закону.

В решении суда говорится, что суды имеют право изымать в пользу государства имущество, если оно было куплено на доходы, законность которых не подтверждена. При этом речь идет не только о чиновниках и членах их семей, но также и о других родственниках, сообщает Ura.ru.