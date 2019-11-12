В России начнут конфисковать имущество у родных и друзей коррупционеров
Конституционный суд России признал, что практика по конфискации имущества у лиц, которые формально не состоят в близких родственных связях с коррупционерами, соответствует закону.
В решении суда говорится, что суды имеют право изымать в пользу государства имущество, если оно было куплено на доходы, законность которых не подтверждена. При этом речь идет не только о чиновниках и членах их семей, но также и о других родственниках, сообщает Ura.ru.
Такое решение было принято после рассмотрения жалобы экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, его родителей и знакомых. Бывший силовик считает, что имущество на девять миллиардов рублей, было незаконно изъято у его друзей, матери и отца. В суде пояснили, что такая конфискация относится к особым правовым мерам и направлена на борьбу с коррупцией в России. Суд пояснил, что никакие нарушения в конфискации имущества не найдены.
Ранее бывший полковник, экс-глава антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко в ходе рассмотрения его апелляции на приговор заявил, что знает «заказчиков» его уголовного дела. По его словам, он попал в разработку после раскрытия коррупционной схемы на одном из московских заводов, к которой якобы были причастны сотрудники ФСБ. Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов, представляющий интересы Захарченко в суде, в эфире НСН заявил, что верит словам своего клиента.
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