КС белорусской оппозиции призвал Россию быть услышанным
Координационный совет белорусской оппозиции рассчитывает, что его позиция будет услышана в Москве, и призывает «партнеров и союзников, в том числе Российскую Федерацию», поддержать политический диалог в республике. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на сайте объединения.
В КС подчёркивают, что выступают за дальнейшее развитие отношений Белоруссии и России и никогда не поднимали тему возможного сворачивания сотрудничества между Минском и Москвой. Однако совет озвучил свою позицию, которая заключается в том, что до начала планирования двухстороннего взаимодействия, необходимо разрешить внутриполитический конфликт в Белоруссии.
«Мы уверены, что стабильность в регионе важна не только для Белоруссии, но и для России, и уже совершенно очевидно, что эта стабильность не может быть достигнута дальнейшими репрессиями и силовым подавлением мирных протестов», - приводит РЕН ТВ выдержку из обращения.
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с заявлением перед сегодняшней встречей в Сочи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Она предупредила, что любые договорённости с «нелегитимным Лукашенко» не будут иметь законной силы.
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