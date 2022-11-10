«Крышуют террористов»: Вассерман заявил, что США могут убить любого российского политика

Ранее Анатолий Вассерман предположил, что визит президента Владимира Путина на саммит G20 мог бы закончиться терактом. По его словам, самолет российского лидера могли бы перехватить с военных баз в Южной Корее — они к Индонезии, где пройдет саммит, ближе всего.



«Это чисто теоретическое предположение, никакой инсайдерской информации у меня нет, а если бы она у меня была, я бы ее не оглашал», - сказал Вассерман.

Собеседник НСН отметил, что подобный сценарий могли реализовать в США, поскольку еще летом сенат принял резолюцию о признании России государством – спонсором терроризма.

«Летом сенат США принял резолюцию об объявлении России спонсором терроризма (решение не приняли, - прим. НСН.). В таком случае они могли бы организовать убийство любого российского политического деятеля. Америка время от времени устраивает теракты, к примеру, убили командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, считая его террористом, хотя они ничем таким не занимались. США давно крышует всех террористов мира. Доходило до смешного, когда в 70-ые годы прошлого века в Италии было противоборство крайне правых и крайне левых террористов. Тогда все понимали, что правых крышует США, а недавно были опубликованы документы, которые подтвердили, что американцы поддерживали и левых. Им было все равно, нужна была нестабильная ситуация в Италии», - резюмировал Вассерман.

Ранее Украина, Литва, Латвия, Эстония признали Россию государством – спонсором терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



