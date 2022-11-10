«Крышуют террористов»: Вассерман заявил, что США могут убить любого российского политика
После признания России спонсором терроризма Америка может организовать убийство любого политического деятеля, сказал НСН депутат Анатолий Вассерман.
США, объявив Россию государством – спонсором терроризма, сможет организовать убийство любого нашего политика, заявил в беседе с НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Ранее Анатолий Вассерман предположил, что визит президента Владимира Путина на саммит G20 мог бы закончиться терактом. По его словам, самолет российского лидера могли бы перехватить с военных баз в Южной Корее — они к Индонезии, где пройдет саммит, ближе всего.
«Это чисто теоретическое предположение, никакой инсайдерской информации у меня нет, а если бы она у меня была, я бы ее не оглашал», - сказал Вассерман.
Собеседник НСН отметил, что подобный сценарий могли реализовать в США, поскольку еще летом сенат принял резолюцию о признании России государством – спонсором терроризма.
«Летом сенат США принял резолюцию об объявлении России спонсором терроризма (решение не приняли, - прим. НСН.). В таком случае они могли бы организовать убийство любого российского политического деятеля. Америка время от времени устраивает теракты, к примеру, убили командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, считая его террористом, хотя они ничем таким не занимались. США давно крышует всех террористов мира. Доходило до смешного, когда в 70-ые годы прошлого века в Италии было противоборство крайне правых и крайне левых террористов. Тогда все понимали, что правых крышует США, а недавно были опубликованы документы, которые подтвердили, что американцы поддерживали и левых. Им было все равно, нужна была нестабильная ситуация в Италии», - резюмировал Вассерман.
Ранее Украина, Литва, Латвия, Эстония признали Россию государством – спонсором терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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