Крымские татары призвали Турцию признать Крым российским
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал Турцию признать Крым частью России, передает РИА Новости.
По его словам, власти Турции должны быть последовательными, если поддержка крымских татар не является политическим ходом и пиаром.
Умеров напомнил, что Крым находится в составе России, так как это выбор населения. Он также отметил, что признание полуострова российским необходимо странам, которые готовы выстраивать партнерские отношения с Москвой, но Россия никого к этому не принуждает, такой необходимости нет.
Ранее о возможной сделке по взаимному признанию Турцией и Россией Крыма и Северного Кипра соответственно рассказал профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью «Ленте.ру». По его словам, Турция может признать Крым российским в ответ на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства.
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