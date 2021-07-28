Крымские татары призвали Турцию признать Крым российским

Умеров напомнил, что Крым находится в составе России, так как это выбор населения. Он также отметил, что признание полуострова российским необходимо странам, которые готовы выстраивать партнерские отношения с Москвой, но Россия никого к этому не принуждает, такой необходимости нет.

Ранее о возможной сделке по взаимному признанию Турцией и Россией Крыма и Северного Кипра соответственно рассказал профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью «Ленте.ру». По его словам, Турция может признать Крым российским в ответ на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства.

