Крымские татары ответили Зеленскому на его новогоднее поздравление
Обращение президента Украины Владимира Зеленского к крымским татарам на крымско-татарском языке во время новогоднего поздравления лидер крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал «комичной ситуацией».
«Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке. И, резюмируя свой вопрос-посыл, в заключение говорит, что мы все украинцы. Не могу согласиться с президентом Зеленским. ... Мы — частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году. Лучший подарок, который Украина может сделать нам, крымчанам, в 2020 году, — это повзрослеть и признать наш выбор, выбор в пользу родного дома, России», — цитирует РИА Новости слова Умерова.
Он также заявил, что Зеленскому стоило обратиться не к крымчанам, а к лидерам организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещенная в РФ экстремистская организация), сбежавшим из Крыма после воссоединения с Россией.
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