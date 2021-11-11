В МИД предупредили о рисках столкновений в Черном море из-за НАТО
Риски столкновений возрастают в Черном море на фоне наращивания сил НАТО в регионе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ф Сергей Рябков.
Дипломат отметил, что Москва встревожена обстановкой в Черноморском регионе.
«Мы действительно встревожены тем, что происходит в Черноморском регионе, это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО и некоторые клиенты этих государств в регионе», — цитирует замминистра РИА Новости.
Рябков назвал наращивание группировки НАТО в Черном море игрой с огнем и попыткой испытать Россию на прочность. Однако РФ видит замыслы Запада и готова дать отпор.
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