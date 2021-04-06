Названы страны, в которых Белоруссия может закрыть свои посольства
Эксперты рассказали НСН, с кем Минск собирается разорвать дипломатические отношения, и приведет ли это к ее дальнейшей изоляции.
Белоруссия может закрыть свои посольства в Прибалтике, Польше и на Украине. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь.
«Это Прибалтика, Польша и, возможно, Украина. Для Белоруссии это страны, которые поддерживали выступления антиправительственные выступления, смуту наводили. Белоруссия могла бы заявить протест, вызвать послов этих стран, отозвать послов. Закрытие посольства — это окончательный шаг. Но это никак не связано с финансовыми обоснованиями, а связано с тем, что эти страны проводят недружественную политику, наносят вред государству и смысла поддерживать с ними отношения нет», — пояснил он.
Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах оптимизировать число белорусских посольств и штата дипломатических миссий. О каких именно странах идет речь белорусский лидер не уточнил.
«Мы знаем отношение Украины к Белоруссии. Глава МИД Украины заявил, что, так как Минск полностью подчинился России, управляется ею, они заседание трехсторонней группы по Донбассу проводить в Минске не будут. Белоруссия могла предпринять ответный шаг. Но с Украиной есть торговые связи, кто-то должен оставаться в посольстве, чтобы заниматься всеми этими делами. Посольства в любой стране — это глаза и уши государства. Должны оставаться люди, которые отслеживают все события, происходящие в стране, и с которой страна поддерживает внешние связи», — отметил Корчмарь.
Аналогичная ситуация, по его словам, происходит в отношениях Белоруссии со странами Прибалтики.
«Транзит Белоруссии через Прибалтику уже прекращен. Там озлобились, началась антибелорусская пропаганда. Если будет закрыто посольство Белоруссии в Прибалтике, то Минск потребует закрыть и посольства этих стран. Это адекватные шаги, которые приняты в дипломатической практике», — сказал Корчмарь, отметив, что слова Лукашенко прозвучали в качестве предупреждения этим странам.
«Это предупреждение, страны должны задуматься, выгодно ли им это. А вдруг через несколько лет откроется транзит через Прибалтику? Это прощупывание ситуации в ответ на недружественные демарши со стороны конкретных стран», — полагает собеседник НСН.
Корчмарь также не исключил, что если посольства будут закрыты, то отношения стран могут выстраиваться по принципу российско-грузинских.
«Прервала Грузия с нами дипломатические отношения и что? Консульские отделы остались, визы выдавались. Может и Белоруссия поступит также – закроет свои посольства, а все полномочия передаст Швейцарии. При посольстве Швейцарии будет секция белорусских интересов. Вспомним, что сельхозпродукция из Грузии к нам поступает: все магазины забиты грузинским вином. При посольстве Швейцарии работает секция российских интересов. Дипломатические связи осуществляет нейтральная страна», — рассказал он.
В свою очередь, белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что закрытие посольств связано с чисто экономическим обоснованием — это бесполезная трата денег.
«Деятельность белорусских посольств за рубежом в последние годы недостаточно эффективна, в некоторых странах она вообще себя не окупает. Поэтому в словах Лукашенко есть некоторый резон. Какой смысл содержать политических советников в странах, которые вообще не имеют никаких политических контактов с высшим руководством Белоруссии, особенно в последние месяцы. В этой ситуации советники просто тратят бюджетные средства на свое существование, а никакого эффекта от их деятельности нет», — сказал Болкунец.
Закрытие в некоторых странах посольств не повлияет ни на политическую обстановку в Белоруссии, ни на восприятие режима Лукашенко на Западе, считает политолог.
«Если советников ликвидируют, Белоруссия ничего не потеряет, но и не приобретет. Отчасти это международная изоляция, но она длится не первый год. Белоруссия попала в изоляцию в 1996 году и в той или иной степени продолжается по сей день. Она закончится только после исхода Лукашенко из политики. Предполагаю, что в такой ситуации белорусские власти могут попытаться наказать иностранные посольства, но дипмиссии, которые есть в Белоруссии, очень маленькие и, по большой счету, это никак не повлияет на политическую обстановку в Белоруссии и на восприятие режима Лукашенко на Западе. Лукашенко сейчас крайне важно, чтобы американский посол Джули Фишер приехала в Белоруссию и вручила ему верительную грамоту. Этого он будет добиваться любой ценой», — отметил Болкунец.
Сам Лукашенко заявил, что в крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН и других международных организаций в Женеве, Нью-Йорке или Вене.
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