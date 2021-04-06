Названы страны, в которых Белоруссия может закрыть свои посольства

Аналогичная ситуация, по его словам, происходит в отношениях Белоруссии со странами Прибалтики.

«Транзит Белоруссии через Прибалтику уже прекращен. Там озлобились, началась антибелорусская пропаганда. Если будет закрыто посольство Белоруссии в Прибалтике, то Минск потребует закрыть и посольства этих стран. Это адекватные шаги, которые приняты в дипломатической практике», — сказал Корчмарь, отметив, что слова Лукашенко прозвучали в качестве предупреждения этим странам.

«Это предупреждение, страны должны задуматься, выгодно ли им это. А вдруг через несколько лет откроется транзит через Прибалтику? Это прощупывание ситуации в ответ на недружественные демарши со стороны конкретных стран», — полагает собеседник НСН.

Корчмарь также не исключил, что если посольства будут закрыты, то отношения стран могут выстраиваться по принципу российско-грузинских.

«Прервала Грузия с нами дипломатические отношения и что? Консульские отделы остались, визы выдавались. Может и Белоруссия поступит также – закроет свои посольства, а все полномочия передаст Швейцарии. При посольстве Швейцарии будет секция белорусских интересов. Вспомним, что сельхозпродукция из Грузии к нам поступает: все магазины забиты грузинским вином. При посольстве Швейцарии работает секция российских интересов. Дипломатические связи осуществляет нейтральная страна», — рассказал он.

В свою очередь, белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что закрытие посольств связано с чисто экономическим обоснованием — это бесполезная трата денег.

«Деятельность белорусских посольств за рубежом в последние годы недостаточно эффективна, в некоторых странах она вообще себя не окупает. Поэтому в словах Лукашенко есть некоторый резон. Какой смысл содержать политических советников в странах, которые вообще не имеют никаких политических контактов с высшим руководством Белоруссии, особенно в последние месяцы. В этой ситуации советники просто тратят бюджетные средства на свое существование, а никакого эффекта от их деятельности нет», — сказал Болкунец.

Закрытие в некоторых странах посольств не повлияет ни на политическую обстановку в Белоруссии, ни на восприятие режима Лукашенко на Западе, считает политолог.

«Если советников ликвидируют, Белоруссия ничего не потеряет, но и не приобретет. Отчасти это международная изоляция, но она длится не первый год. Белоруссия попала в изоляцию в 1996 году и в той или иной степени продолжается по сей день. Она закончится только после исхода Лукашенко из политики. Предполагаю, что в такой ситуации белорусские власти могут попытаться наказать иностранные посольства, но дипмиссии, которые есть в Белоруссии, очень маленькие и, по большой счету, это никак не повлияет на политическую обстановку в Белоруссии и на восприятие режима Лукашенко на Западе. Лукашенко сейчас крайне важно, чтобы американский посол Джули Фишер приехала в Белоруссию и вручила ему верительную грамоту. Этого он будет добиваться любой ценой», — отметил Болкунец.

Сам Лукашенко заявил, что в крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН и других международных организаций в Женеве, Нью-Йорке или Вене.

