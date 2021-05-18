Госдуму высмеяли за отказ запрещать чиновникам недвижимость за рубежом

Экономист уверен, что заграничная недвижимость есть у каждого третьего депутата Госдумы, и не в Средней Азии, как они попытались это представить.

Госдума отказалась вносить изменения в законодательство и запрещать чиновникам недвижимость за рубежом. Как пояснил председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, большая часть «недвижимости находится в бывших странах СССР, а не в Великобритании, США и Испании». Такая ситуация обусловлена распадом Советского Союза, а для всех остальных случаев есть антикоррупционное законодательство, подчеркнул депутат.

Экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что не менее трети депутатов обладают недвижимостью, и явно не в бывшем СССР.

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«В объяснении господина Крашенинникова, безусловно, присутствует фальшь, передергивание, откровенная ложь. Как правило, недвижимость за рубежом у наших чиновников, включая депутатов, через подставных лиц находятся не в бывших советских республиках, например, странах Средней Азии, а в странах ненавистного Запада - в первую очередь, в Евросоюзе, а также в США. Я полагаю, не менее трети депутатского корпуса - а именно столько, по предварительным подсчетам, не пройдет в Госдуму нового созыва, - обладает недвижимостью за границей, и прежде всего в ЕС и США. И мне очень сложно представить, чтобы у депутата Крашенинникова была недвижимость в Таджикистане», - отметил он.

По мнению Кричевского, депутаты пока имеют возможность не ограничивать себя, однако в будущем запрет на владение недвижимостью за рубежом для чиновников всё равно вступит в силу.

«Народные избранники просто не хотят осложнять себе жизнь на тот случай, если значительная часть не попадет в новый состав Госдумы, чтобы можно было смотреть друг другу в глаза. Рано или поздно законопроект о запрете чиновникам владеть зарубежной недвижимостью будет принят, поскольку на то есть воля президента. А значит, чиновникам, бывшим и нынешним депутатам, придется расстаться с недвижимостью. Или же придется пойти во все тяжкие, чтобы скрыть эту недвижимость от публичного ока», - заключил он.

Павел Крашенинников, в свою очередь, пояснил, как будет регулироваться коррупционный момент: все чиновники, включая кандидатов в депутаты, должны подавать декларацию и указывать сведения недвижимости. Кроме того, по его словам, вскоре в России вступят в силу поправки, касающиеся иностранного гражданства чиновников, двойного гражданства и вида на жительство.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Никита КричевскийНедвижимостьГосдума
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