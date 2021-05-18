Госдуму высмеяли за отказ запрещать чиновникам недвижимость за рубежом

Госдума отказалась вносить изменения в законодательство и запрещать чиновникам недвижимость за рубежом. Как пояснил председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, большая часть «недвижимости находится в бывших странах СССР, а не в Великобритании, США и Испании». Такая ситуация обусловлена распадом Советского Союза, а для всех остальных случаев есть антикоррупционное законодательство, подчеркнул депутат.

Экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что не менее трети депутатов обладают недвижимостью, и явно не в бывшем СССР.