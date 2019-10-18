Кремль ждет от Турции подтверждения по Сирии
Москва рассчитывает получить от Турции данные о достигнутой между Анкарой и Вашингтоном договоренности о временной приостановке военной операции на севере Сирии, сообщает «Свободная пресса».
«От Турции рассчитываем получить информацию», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова.
Ранее стало известно, что Турция по договоренности с США приостановила на 120 часов операцию «Источник мира», дав возможности курдским формированиям отойти в безопасные районы.
При этом в Анкаре настаивают на том, что курды при отступлении должны оставить тяжелые виды вооружений, сообщает RT.
Отметим, что 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным.
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