Кремль ждет от Турции подтверждения по Сирии

«От Турции рассчитываем получить информацию», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее стало известно, что Турция по договоренности с США приостановила на 120 часов операцию «Источник мира», дав возможности курдским формированиям отойти в безопасные районы.

При этом в Анкаре настаивают на том, что курды при отступлении должны оставить тяжелые виды вооружений, сообщает RT.

Отметим, что 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным.

