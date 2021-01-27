Кремль ждет доклада от Рогозина

Точная дата доклада главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина президенту РФ Владимиру Путину пока неизвестна, но гендиректор госкорпорации его готовит, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин в ноябре 2020 раскритиковал руководство «Роскосмоса» за задержку с подготовкой новых программ, включая создание сверхтяжелой ракеты, развитие систем «Сфера» и ГЛОНАСС.

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Рогозин в ответ на критику в своем Twitter заявил, что проекты были переданы правительству еще в августе, однако правительство до сих пор не утвердило их финансирование.



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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:РоскосмосКремльДмитрий Рогозин
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