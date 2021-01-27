Кремль ждет доклада от Рогозина
Точная дата доклада главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина президенту РФ Владимиру Путину пока неизвестна, но гендиректор госкорпорации его готовит, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин в ноябре 2020 раскритиковал руководство «Роскосмоса» за задержку с подготовкой новых программ, включая создание сверхтяжелой ракеты, развитие систем «Сфера» и ГЛОНАСС.
Рогозин в ответ на критику в своем Twitter заявил, что проекты были переданы правительству еще в августе, однако правительство до сих пор не утвердило их финансирование.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+18 241 / сут.
Умерли
70 482+564 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+23 798 / сут.
- СМИ: стоимость отечественной электроники вырастет на 20-30 процентов
- Кремль ждет доклада от Рогозина
- «Золотой» депутат. СМИ сообщили об изъятии 38 млрд у единоросса Сопчука
- Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ «за враждебное отношение»
- Роспотребнадзор назвал сроки спада заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru