Кремль заявил о готовности работать с новым президентом Молдавии
Москва с уважением относится к выбору молдавского народа в качестве президента Майи Санду. О этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В Кремле с уважением относятся к выбору людей, к выбору народа», — цитирует Пескова RT.
Пресс-секретарь также выразил надежду, что с новым лидером Молдавии удастся наладить рабочие отношения.
Между тем, бывший президент Украины Пётр Порошенко в соцсетях порадовался победе Санду, пишет «Свободная пресса».
Ранее сегодня ЦИК Молдавии, завершивший подсчет голосов, объявил Майю Санду победительницей на выборах президента Молдавии, сообщает РИА ФАН. Она собрала 57,75% голосов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 778 / сут.
Умерли
33 489+303 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+13 864 / сут.
- «Будут проблемы». Депутат Госдумы оценил последствия выборов в Молдавии
- Кремль заявил о готовности работать с новым президентом Молдавии
- Додон поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
- Лукашенко собрался перераспределить полномочия президента
- Роспотребнадзор сократил срок выполнения теста на коронавирус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru