Кремль заявил о готовности работать с новым президентом Молдавии

Москва с уважением относится к выбору молдавского народа в качестве президента Майи Санду. О этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«В Кремле с уважением относятся к выбору людей, к выбору народа», — цитирует Пескова RT.

Пресс-секретарь также выразил надежду, что с новым лидером Молдавии удастся наладить рабочие отношения.

Между тем, бывший президент Украины Пётр Порошенко в соцсетях порадовался победе Санду, пишет «Свободная пресса».

Ранее сегодня ЦИК Молдавии, завершивший подсчет голосов, объявил Майю Санду победительницей на выборах президента Молдавии, сообщает РИА ФАН. Она собрала 57,75% голосов.


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:МолдавияДмитрий Песков
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