Кремль заявил о готовности работать с новым президентом Молдавии

«В Кремле с уважением относятся к выбору людей, к выбору народа», — цитирует Пескова RT.

Пресс-секретарь также выразил надежду, что с новым лидером Молдавии удастся наладить рабочие отношения.

Между тем, бывший президент Украины Пётр Порошенко в соцсетях порадовался победе Санду, пишет «Свободная пресса».

Ранее сегодня ЦИК Молдавии, завершивший подсчет голосов, объявил Майю Санду победительницей на выборах президента Молдавии, сообщает РИА ФАН. Она собрала 57,75% голосов.



