Кремль заявил, что виновность Навального предстоит определить суду
26 января 202113:16
Виновность Алексея Навального в преступлениях может признавать только суд, это не прерогатива Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник в ходе брифинга.
Суд 29 января намерен рассмотреть вопрос о замене оппозиционному политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше», сообщает РИА ФАН.
Алексей Навальный был задержан 17 января на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» по возвращении из Германии. Затем суд арестовал его на 30 суток.
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26 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru