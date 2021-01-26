Кремль заявил, что виновность Навального предстоит определить суду

Виновность Алексея Навального в преступлениях может признавать только суд, это не прерогатива Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник в ходе брифинга.

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Суд 29 января намерен рассмотреть вопрос о замене оппозиционному политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше», сообщает РИА ФАН.

Алексей Навальный был задержан 17 января на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» по возвращении из Германии. Затем суд арестовал его на 30 суток.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйДмитрий Песков
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