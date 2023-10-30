Меликов заявил, что беспорядками в аэропорту Махачкалы управляли из Украины
Беспорядками в аэропорту Махачкалы пытались управлять с Украины. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, передает РИА Новости.
«Я считаю, что инициаторы этой акции ... безусловно, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины ... Приходится констатировать, что поддержку участникам беспорядков оказывали, наверно, в том числе и те, кому социально-экономические преобразования в Дагестане не выгодны», — отметил руководитель региона.
Ранее Меликов заявил, что протесты в регионе проводятся врагами страны. Как напомнил политик, за происходящее в Дагестане «похвалил» президент Украины Владимир Зеленский, отмечает Ura.ru.
Между тем полицейские установили более 150 активных участников беспорядков, 60 человек задержали и доставили для разбирательства в территориальные отделы полиции, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru