Меликов заявил, что беспорядками в аэропорту Махачкалы управляли из Украины

Беспорядками в аэропорту Махачкалы пытались управлять с Украины. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, передает РИА Новости.

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«Я считаю, что инициаторы этой акции ... безусловно, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины ... Приходится констатировать, что поддержку участникам беспорядков оказывали, наверно, в том числе и те, кому социально-экономические преобразования в Дагестане не выгодны», — отметил руководитель региона.

Ранее Меликов заявил, что протесты в регионе проводятся врагами страны. Как напомнил политик, за происходящее в Дагестане «похвалил» президент Украины Владимир Зеленский, отмечает Ura.ru.

Между тем полицейские установили более 150 активных участников беспорядков, 60 человек задержали и доставили для разбирательства в территориальные отделы полиции, пишет «Свободная пресса».

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