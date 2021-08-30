Кремль считает преждевременным изменять статус «Талибана»
Вести речь об изменении статуса движения «Талибан», признанного в России террористическим и запрещённым, пока рано. Такую позицию Кремля озвучил на встрече с представителями СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что прежде необходимо проанализировать первые шаги талибов после того, как они взяли под контроль почти всю территорию Афганистана.
Ранее в ходе недавнего визита в Москву представители «Талибана» заверили российскую сторону, что не будут создавать угрозу для территории других стран, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности.
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подтвердил, что Москва намерена налаживать диалог с талибами. По словам высокопоставленного дипломата, нужно иметь хорошие отношения с любой властью в Кабуле.
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