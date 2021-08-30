Кремль считает преждевременным изменять статус «Талибана»

Вести речь об изменении статуса движения «Талибан», признанного в России террористическим и запрещённым, пока рано. Такую позицию Кремля озвучил на встрече с представителями СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что прежде необходимо проанализировать первые шаги талибов после того, как они взяли под контроль почти всю территорию Афганистана.