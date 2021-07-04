Кремль: Россия ждет Лукашенко в Крыму

«Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем», — сказал официальный представитель Кремля.

В Крыму будут рады принять Лукашенко, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, визит состоится после того, как «наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера».

Аксенов отметил, что представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии полуострова.

