Кремль: Россия ждет Лукашенко в Крыму
Россия ждет белорусского президента Александра Лукашенко в Крыму, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем», — сказал официальный представитель Кремля.
В Крыму будут рады принять Лукашенко, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, визит состоится после того, как «наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера».
Аксенов отметил, что представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии полуострова.
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