Кремль: Россия ждет Лукашенко в Крыму

Россия ждет белорусского президента Александра Лукашенко в Крыму, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лукашенко поручил перекрыть границу с Украиной

«Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем», — сказал официальный представитель Кремля.

В Крыму будут рады принять Лукашенко, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, визит состоится после того, как «наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера».

Аксенов отметил, что представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии полуострова.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:БелоруссияКрымАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры