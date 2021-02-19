Кремль раскрыл место и темы встречи Путина с Лукашенко
Лидеры России и Белоруссии в ходе встречи 22 февраля затронут при обсуждении «ключевые вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества». О темах предстоящего разговора сообщила пресс-служба президента России.
В Кремле уточнили, что глава Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Сочи с рабочим визитом. Особое внимание Путин и Лукашенко собираются уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.
Ещё одна важная тема для обсуждения - дальнейшее развитие процессов интеграции в рамках Союзного государства. В Минске, в свою очередь, добавили, что Лукашенко хочет обсудить с Путиным совместное реагирование на наиболее острые вызовы, в том числе в военной сфере. Они также обменяются точками зрения по международной повестке.
Александр Лукашенко уже выехал с рабочим визитом в РФ. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что беседа президентов, предположительно, будет продолжаться «фактически целый день». При этом он не называл место, где она состоиться.
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