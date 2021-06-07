Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с главой Евросовета

Российский президент подчеркнул, что состояние связей РФ и ЕС «нельзя считать удовлетворительным».

«Отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам. Выражено обоюдное мнение о важности активизации взаимодействия по таким конкретным направлениям, как здравоохранение, климатическая повестка, разрешение региональных конфликтов», — сообщили в Кремле.

Кроме того, Путин и Мишель обсудили перспективы сертификации в Евросоюзе вакцины «Спутник V» и обеспечение условий для взаимных поездок граждан при условии соблюдения COVID-ограничений.

Также глава Евросовета и российский лидер обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, Белоруссии, а также кризису на Украине.

Ранее Мишель написал в Twitter, что в телефонном разговоре с Путиным были затронуты темы пандемии, обеспечения доступности вакцин, а также двусторонних отношений. В частности, глава Евросовета призвал Россию «прекратить подрывное поведение», отмечает «Свободная пресса».

