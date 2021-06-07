Глава Евросовета обсудил с Путиным двусторонние отношения и пандемию
Председатель Евросовета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в Twitter.
«Я передал послание единства ЕС в своем разговоре с президентом Путиным. Нисходящая тенденция в отношениях между ЕС и Россией может измениться только в том случае, если Россия прекратит подрывное поведение», — цитирует главу Евросовета «Свободная пресса».
Кроме того, Мишель и Путин обсудили борьбу с пандемией и обеспечение общедоступности вакцин против коронавирусной инфекции, отмечает RT.
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