Глава Евросовета обсудил с Путиным двусторонние отношения и пандемию

Председатель Евросовета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в Twitter.

«Я передал послание единства ЕС в своем разговоре с президентом Путиным. Нисходящая тенденция в отношениях между ЕС и Россией может измениться только в том случае, если Россия прекратит подрывное поведение», — цитирует главу Евросовета «Свободная пресса».

Кроме того, Мишель и Путин обсудили борьбу с пандемией и обеспечение общедоступности вакцин против коронавирусной инфекции, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзВладимир Путин
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