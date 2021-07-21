Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина и Меркель

Лидеры двух стран в среду провели телефонный разговор. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе германской стороны.

«Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза. Ангела Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с Президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне», — сообщил Кремль.

Кроме того, Путин и Меркель затронули возможность продления российско-украинского соглашения о транспортировке газа через территорию Украины, срок действия которого завершается в 2024 году.

Также лидеры стран обменялись мнениями по ситуации на востоке Украины.

Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что Путин и Меркель обсудили реализацию Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, вопросы энергетики, в частности транзит газа через Украину и газопровод «Северный поток-2», а также «двусторонние вопросы».

