Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина и Меркель
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран в среду провели телефонный разговор. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе германской стороны.
«Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза. Ангела Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с Президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне», — сообщил Кремль.
Кроме того, Путин и Меркель затронули возможность продления российско-украинского соглашения о транспортировке газа через территорию Украины, срок действия которого завершается в 2024 году.
Также лидеры стран обменялись мнениями по ситуации на востоке Украины.
Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что Путин и Меркель обсудили реализацию Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, вопросы энергетики, в частности транзит газа через Украину и газопровод «Северный поток-2», а также «двусторонние вопросы».
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