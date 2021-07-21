В ФРГ сообщили о телефонном разговоре Меркель и Путина

Голикова: Россия может достичь коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне 80% к ноябрю Мишустин разрешил россиянам не ставить в паспорт отметки о браке и детях В Минтруде назвали число поданных заявлений на «школьные» выплаты ВЦИОМ: Большинство россиян верят, что сборная войдет в тройку лидеров на Олимпиаде в Токио