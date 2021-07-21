В ФРГ сообщили о телефонном разговоре Меркель и Путина
Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила журналистам представитель германского правительства Ульрике Деммер.
«Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины», — цитирует Деммер ТАСС.
Кроме того, Меркель и Путин обсудили «энергетические вопросы», в частности транзит газа через Украину и газопровод «Северный поток-2». Также лидеры двух стран обсуждали «двусторонние вопросы».
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