Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа
В ходе телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и ситуации в Украине, сообщил Кремль.
В частности, главы государств подтвердили намерение продолжить совместную работу по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая важность комплексного и долгосрочного подхода.
Путин также отметил готовность России к тщательной проработке возможных путей урегулирования ситуации на Украине совместно с американскими партнерами. Обсуждались и перспективы расширения сотрудничества в экономической и энергетической сферах. Кремль сообщил, что положительным примером сотрудничества России и США стало их совместное голосование в ООН по резолюции, касающейся украинского конфликта.
Кроме того, лидеры обсудили усилия по стабилизации ситуации в мировых кризисных точках и укреплению взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения. Путин сообщил, что в качестве жеста доброй воли Россия передаст Украине 23 тяжелораненых военнослужащих ВСУ, которые проходят лечение в России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru