Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа

Путин также отметил готовность России к тщательной проработке возможных путей урегулирования ситуации на Украине совместно с американскими партнерами. Обсуждались и перспективы расширения сотрудничества в экономической и энергетической сферах. Кремль сообщил, что положительным примером сотрудничества России и США стало их совместное голосование в ООН по резолюции, касающейся украинского конфликта.

Кроме того, лидеры обсудили усилия по стабилизации ситуации в мировых кризисных точках и укреплению взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения. Путин сообщил, что в качестве жеста доброй воли Россия передаст Украине 23 тяжелораненых военнослужащих ВСУ, которые проходят лечение в России, передает «Радиоточка НСН».

