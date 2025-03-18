Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа

В ходе телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и ситуации в Украине, сообщил Кремль.

В частности, главы государств подтвердили намерение продолжить совместную работу по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая важность комплексного и долгосрочного подхода.

СМИ: Путин и Трамп провели «очень хороший» телефонный разговор

Путин также отметил готовность России к тщательной проработке возможных путей урегулирования ситуации на Украине совместно с американскими партнерами. Обсуждались и перспективы расширения сотрудничества в экономической и энергетической сферах. Кремль сообщил, что положительным примером сотрудничества России и США стало их совместное голосование в ООН по резолюции, касающейся украинского конфликта.

Кроме того, лидеры обсудили усилия по стабилизации ситуации в мировых кризисных точках и укреплению взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения. Путин сообщил, что в качестве жеста доброй воли Россия передаст Украине 23 тяжелораненых военнослужащих ВСУ, которые проходят лечение в России, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыДональд ТрампВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры