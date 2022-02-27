Кремль: Путин не будет выступать с обращением
27 февраля 202212:48
Президент Владимир Путин не планирует выступать с обращением к гражданам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Путин якобы планирует в ближайшее время обратиться к россиянам в связи с ситуацией вокруг Украины.
«Нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
- Володин: Зеленский может потерять Украину из-за своей позиции
- Кремль: Путин не будет выступать с обращением
- Лукашенко проголосовал на референдуме по обновленной конституции Белоруссии
- Песков: Киев сам предложил Гомель для переговоров с Россией
- В МИД Китая намекнули на ответственность США за события на Украине
- Переговоры с боем. Россия и Москва никак не встретятся
- Лукашенко: День-два — будет война, через три дня — мясорубка
- В Госдуме рассказали о действиях РФ при возможном отключении от SWIFT
- За сутки госпитализировали 7742 россиян с коронавирусом
- «Не Минск»: Зеленский предложил другие города для переговоров с Россией
27 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru