Кремль: Путин не будет выступать с обращением

Президент Владимир Путин не планирует выступать с обращением к гражданам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Ранее в СМИ появились сообщения, что Путин якобы планирует в ближайшее время обратиться к россиянам в связи с ситуацией вокруг Украины.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир Путин
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