Путин поздравил Силы специальных операций РФ с профессиональным праздником

Как отметил глава государства, ССО неоднократно доказывали свою способность действовать в любых условиях и максимально эффективно, пишут Известия. Путин напомнил, что «героические традиции спецназа» закладывались в многовековой истории армии и закалялись в годы Великой Отечественной войны и во многих горячих точках.

Президент подчеркнул, что в современных условиях характер конфликтов динамично меняется, и военнослужащим важна всесторонняя, комплексная и интенсивная подготовка: повышение уровня профессионального мастерства, боевой выучки, оттачивание обращения с новейшим вооружением и техникой.

Также Путин поблагодарил командный и личный состав, ветеранов ССО за безупречную службу. Президент выразил особую признательность «тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса», пишет Газета.ру.

