Путин поздравил Силы специальных операций РФ с профессиональным праздником
Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником военнослужащих Сил специальных операций (ССО) РФ, выразив особую признательность тем, кто оказывает помощь Донецкой и Луганской народным республикам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как отметил глава государства, ССО неоднократно доказывали свою способность действовать в любых условиях и максимально эффективно, пишут Известия. Путин напомнил, что «героические традиции спецназа» закладывались в многовековой истории армии и закалялись в годы Великой Отечественной войны и во многих горячих точках.
Президент подчеркнул, что в современных условиях характер конфликтов динамично меняется, и военнослужащим важна всесторонняя, комплексная и интенсивная подготовка: повышение уровня профессионального мастерства, боевой выучки, оттачивание обращения с новейшим вооружением и техникой.
Также Путин поблагодарил командный и личный состав, ветеранов ССО за безупречную службу. Президент выразил особую признательность «тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса», пишет Газета.ру.
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