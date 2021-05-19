В МИД заявили, что ответа от США по ДОН так и не последовало
Америка не дала внятного ответа России по ситуации с Договором по открытому небу (ДОН). Об этом заявил замглавы МИД РФ Рябков на пленарном заседании Госдумы.
Он отметил, что после вступления в должность Джозефа Байдена появились данные о возможном пересмотре американской стороной решения об участи в договоре. В случае конструктивного решения вопроса, Россия могла бы рассмотреть возможность остаться в ДОН.
Рябков подчеркнул важность обеспечения безопасности РФ и необходимость обеспечения баланса интересов в вопросах европейской безопасности, после чего призвал депутатов принять соответствующий закон о денонсации Договора по открытому небу.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена еще не приняла окончательного решения по вопросу участия страны в Договоре по открытому небу (ДОН).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru