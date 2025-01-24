Кремль: Путин готов к контакту с Трампом

Он также отметил, что Россия своевременно проинформирует о возможном разговоре, «если что-то будет».

Ранее Трамп заявил журналистам, что получает сигналы о готовности президента Путина провести с ним личную встречу.

В четверг Reuters сообщал, что Трамп желает «немедленно» встретиться с российским коллегой. В интервью телеканалу Fox News он рассказал, что соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта ранее достичь не удалось, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский захотел продолжать воевать, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

