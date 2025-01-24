Кремль: Путин готов к контакту с Трампом

Президент России Владимир Путин готов к контакту с американским коллегой Дональдом Трампом, Москва ждет сигналов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводят РИА Новости.

«Послушайте, Путин готов, мы ждём сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще», - сказал Песков журналистам.

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Он также отметил, что Россия своевременно проинформирует о возможном разговоре, «если что-то будет».

Ранее Трамп заявил журналистам, что получает сигналы о готовности президента Путина провести с ним личную встречу.

В четверг Reuters сообщал, что Трамп желает «немедленно» встретиться с российским коллегой. В интервью телеканалу Fox News он рассказал, что соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта ранее достичь не удалось, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский захотел продолжать воевать, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеславы Прокофьев
ТЕГИ:Дональд ТрампВладимир Путин

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