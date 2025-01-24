Кремль: Путин готов к контакту с Трампом
Президент России Владимир Путин готов к контакту с американским коллегой Дональдом Трампом, Москва ждет сигналов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводят РИА Новости.
«Послушайте, Путин готов, мы ждём сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще», - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что Россия своевременно проинформирует о возможном разговоре, «если что-то будет».
Ранее Трамп заявил журналистам, что получает сигналы о готовности президента Путина провести с ним личную встречу.
В четверг Reuters сообщал, что Трамп желает «немедленно» встретиться с российским коллегой. В интервью телеканалу Fox News он рассказал, что соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта ранее достичь не удалось, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский захотел продолжать воевать, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Решений по выходу РФ из Парижского соглашения не принималось
- В Ростовской области задержали подозреваемых в похищении военных-участников СВО
- СМИ: Больше пяти тысяч релокантов из России застряли на границе Мексики и США
- Кремль: Путин готов к контакту с Трампом
- Трамп: Для падения мировых цен на нефть надо снизить ставку ФРС
- Силы ПВО за неделю сбили 752 дрона и 17 снарядов HIMARS
- Учителя в Подмосковье обвинили в надругательстве над 10-летней школьницей
- В Бангкоке закрыли большинство школ из-за сильного загрязнения воздуха
- В Карелии город Питкяранта остался без воды
- СМИ: Gloria Jeans закрывает еще два производства в Ростовской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru